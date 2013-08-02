Сочи
мин
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Федоров
Максим Федоров
86
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
45
-
Матяш
Станислав Матяш
74
-
Акимов
Дмитрий Акимов
90
-
Ильин
Владимир Ильин
60
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Мельник
Иван Мельник
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Маркелов
Иван Маркелов
СКА-Хабаровск
мин
-
Мочалин
Павел Мочалин
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Попов
Михаил Попов
50
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
81
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Радченко
Александр Радченко
46
-
Никифоров
Владислав Никифоров
73
Запасные
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Амирханов
Роман Амирханов
-
Морозов
Сергей Морозов
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко