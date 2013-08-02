Мордовия
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
-
Димидко
Александр Димидко
61
-
Иванов
Алексей Иванов
56
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Рогов
Максим Рогов
Оренбург
мин
-
Москвин
Артем Москвин
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
87
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
83
-
Турсунов
Санжар Турсунов
77
-
Кожанов
Олег Кожанов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Хазов
Антон Хазов