Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
75
-
Бочаров
Никита Бочаров
71
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
46
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
56
Запасные
-
Мифтяев
Нариман Мифтяев
-
Васев
Артем Васев
-
Чала
Вальтер Чала
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Кузяев
Далер Кузяев
Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
76
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
73
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гацко
Андрей Гацко
84
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Колинько
Александр Колинько
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс