Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
57
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
82'
88
-
Мязин
Андрей Мязин
31
Запасные
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Сухов
Александр Сухов
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Засеев
Азамат Засеев
-
Голубов
Дмитрий Голубов
Салют
мин
-
Михеев
Александр Михеев
90
-
Яркин
Александр Яркин
59
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Зотов
Георгий Зотов
79
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Семенов
Алексей Семенов
86
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
74
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Андреев
Максим Андреев
-
Ридель
Владимир Ридель
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
-
Носов
Александр Носов