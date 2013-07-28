Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Ндри
Алли Ндри
72
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
81'
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Деобальд
Павел Деобальд
61
-
Корытько
Владимир Корытько
29'
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Дудченко
Константин Дудченко
Торпедо
мин
-
Поляков
Олег Поляков
90
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
10'
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
65
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
57
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
57
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Князев
Иван Князев
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Довбня
Александр Довбня
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Салугин
Александр Салугин