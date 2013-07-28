Оренбург
мин
-
Москвин
Артем Москвин
90
-
Васиев
Фарход Васиев
82
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Друзин
Алексей Друзин
62'
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
84
-
Кожанов
Олег Кожанов
66
-
Кобялко
Антон Кобялко
35'
90
-
Хазов
Антон Хазов
66
Запасные
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Турсунов
Санжар Турсунов
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Лях
Андрей Лях
68'
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
69
-
Кутьин
Александр Кутьин
71
-
Савин
Евгений Савин
71
Запасные
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Сухарев
Сергей Сухарев
-
Маслов
Сергей Маслов