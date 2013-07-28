СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Славнов
Роман Славнов
67
-
Никифоров
Владислав Никифоров
63
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
63
Запасные
-
Мочалин
Павел Мочалин
-
Караев
Давид Караев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Морозов
Сергей Морозов
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
-
Радченко
Александр Радченко
Мордовия
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
-
Димидко
Александр Димидко
60
-
Иванов
Алексей Иванов
65
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
15'
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Рогов
Максим Рогов
-
Суворов
Александр Суворов