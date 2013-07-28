Енисей
мин
-
Магадиев
Денис Магадиев
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
44'
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
63
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
29'
81
-
Галыш
Виталий Галыш
90
-
Буш
Лауренциу Буш
63
Запасные
-
Масловский
Александр Масловский
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Иванов
Егор Иванов
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Алиев
Азер Алиев
Сочи
мин
-
Мельник
Иван Мельник
46
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
46
-
Егоров
Сергей Егоров
84
-
Матяш
Станислав Матяш
90
-
Ильин
Владимир Ильин
62'
83
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Васильев
Андрей Васильев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Маркелов
Иван Маркелов
-
Акимов
Дмитрий Акимов