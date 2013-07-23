Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
83
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
76
-
Кутьин
Александр Кутьин
21'
23'
57'
62'
66
-
Савин
Евгений Савин
32'
76
Запасные
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Сухарев
Сергей Сухарев
-
Маслов
Сергей Маслов
СКА-Хабаровск
мин
-
Мочалин
Павел Мочалин
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Амирханов
Роман Амирханов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Купчин
Антон Купчин
46
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
46
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
64
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
62
Запасные
-
Караев
Давид Караев
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Наваловский
Георгий Наваловский
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко