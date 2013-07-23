Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
46
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
46
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
55
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
-
Салугин
Александр Салугин
90
Запасные
-
Поляков
Олег Поляков
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Довбня
Александр Довбня
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Тесак
Лукаш Тесак
-
Большаков
Денис Большаков
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
57
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
84'
90
-
Парняков
Владимир Парняков
36'
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
60
-
Бреев
Сергей Бреев
80
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
86
-
Кожанов
Олег Кожанов
90
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Москвин
Артем Москвин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Иванников
Николай Иванников
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
-
Хазов
Антон Хазов