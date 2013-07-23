Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
63
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Войдель
Роман Войдель
86
-
Ставпец
Александр Ставпец
74
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Рылов
Артур Рылов
70
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
19'
90
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Зинин
Илья Зинин
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Коротаев
Александр Коротаев
-
Архипов
Антон Архипов
Шинник
мин
-
Голбан
Игорь Голбан
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
70
-
Ндри
Алли Ндри
84
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
78
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Малоян
Артур Малоян