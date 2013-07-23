Луч
мин
-
Киселев
Антон Киселев
63
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
79
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
42
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
59
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Колычев
Сергей Колычев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Михалев
Илья Михалев
Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
64
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
75
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
67
Запасные
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Засеев
Азамат Засеев
-
Заболотный
Антон Заболотный
-
Мязин
Андрей Мязин