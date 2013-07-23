Мордовия
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Голубев
Дмитрий Голубев
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
63'
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Пазин
Андрей Пазин
4'
90
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
-
Димидко
Александр Димидко
58
-
Иванов
Алексей Иванов
68
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
42'
81
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Рогов
Максим Рогов
-
Суворов
Александр Суворов
Енисей
мин
-
Масловский
Александр Масловский
68
-
Круг
Евгений Круг
46
-
Магадиев
Денис Магадиев
90
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Иванов
Егор Иванов
46
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
65
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородько
Михаил Бородько
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Алиев
Азер Алиев
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Буш
Лауренциу Буш