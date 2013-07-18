Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
73'
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
21'
68
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Мязин
Андрей Мязин
55
-
Голубов
Дмитрий Голубов
31'
61
Запасные
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Сухов
Александр Сухов
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Засеев
Азамат Засеев
-
Заболотный
Антон Заболотный
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
86
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
46
-
Вотинов
Максим Вотинов
41'
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Сысуев
Владислав Сысуев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Скавыш
Максим Скавыш