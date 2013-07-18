Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
67
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Деобальд
Павел Деобальд
59
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Малоян
Артур Малоян
68
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Голбан
Игорь Голбан
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
Салют
мин
-
Михеев
Александр Михеев
74
-
Шевченко
Максим Шевченко
64
-
Яркин
Александр Яркин
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Зотов
Георгий Зотов
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
86
Запасные
-
Андреев
Максим Андреев
-
Ридель
Владимир Ридель
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
-
Носов
Александр Носов