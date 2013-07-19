Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
81
-
Кобялко
Антон Кобялко
86
-
Хазов
Антон Хазов
84
Запасные
-
Зарипов
Раиль Зарипов
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Москвин
Артем Москвин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Иванников
Николай Иванников
-
Саталкин
Никита Саталкин
Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
65
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Рылов
Артур Рылов
74
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
63
Запасные
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Зинин
Илья Зинин
-
Фомин
Семен Фомин
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Коротаев
Александр Коротаев
-
Архипов
Антон Архипов