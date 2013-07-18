СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
84
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
63
Запасные
-
Козорез
Антон Козорез
-
Купчин
Антон Купчин
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
62
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
46
-
Кулешов
Юрий Кулешов
77
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
-
Салугин
Александр Салугин
90
Запасные
-
Князев
Иван Князев
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Поляков
Олег Поляков
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Довбня
Александр Довбня
-
Тесак
Лукаш Тесак
-
Большаков
Денис Большаков