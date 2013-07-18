Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
75
-
Галыш
Виталий Галыш
20'
70
-
Буш
Лауренциу Буш
65
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
70
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Бородько
Михаил Бородько
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Иванов
Егор Иванов
Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Шилов
Дмитрий Шилов
35
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
72
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
66'
78'
80
-
Савин
Евгений Савин
62'
76
Запасные
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Маслов
Сергей Маслов