Сочи
мин
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Мельник
Иван Мельник
81
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
65
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
90
-
Матяш
Станислав Матяш
90
-
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
-
Сурков
Никита Сурков
-
Маркелов
Иван Маркелов
Спартак-Нальчик
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
67
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Медведев
Алексей Медведев
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
67
Запасные
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Гошоков
Арсен Гошоков