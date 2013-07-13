Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
89
-
Чеботару
Евгений Чеботару
7'
90
-
Коронов
Игорь Коронов
70
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Медведев
Алексей Медведев
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
18'
80
Запасные
-
Шогенов
Азамат Шогенов
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Зинович
Дмитрий Зинович
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Тлупов
Ислам Тлупов
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Нефтехимик
мин
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
70
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90'
90
-
Нуров
Георгий Нуров
90
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
90
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Мифтяев
Нариман Мифтяев
-
Васев
Артем Васев
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко