Торпедо
мин
-
Корнилов
Лев Корнилов
81
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
46
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
63
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
74
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Князев
Иван Князев
-
Поляков
Олег Поляков
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Довбня
Александр Довбня
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Салугин
Александр Салугин
Енисей
мин
-
Рожков
Павел Рожков
78
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
70
-
Галыш
Виталий Галыш
90
-
Буш
Лауренциу Буш
77
Запасные
-
Масловский
Александр Масловский
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Алиев
Азер Алиев
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано