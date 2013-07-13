Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
53
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
53'
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Глушков
Никита Глушков
-
Архипов
Антон Архипов
СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
57
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
9'
50'
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
-
Радченко
Александр Радченко
90
Запасные
-
Блохин
Даниил Блохин
-
Караев
Давид Караев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Купчин
Антон Купчин