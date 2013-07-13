Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
59
-
Яркин
Александр Яркин
55
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Зотов
Георгий Зотов
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
73
-
Бекетов
Артем Бекетов
90'
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
46
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Андреев
Максим Андреев
-
Телков
Игорь Телков
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
-
Носов
Александр Носов
Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Иванников
Николай Иванников
64
-
Бреев
Сергей Бреев
74
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
69'
83
-
Хазов
Антон Хазов
71
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Москвин
Артем Москвин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Малых
Андрей Малых
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Кожанов
Олег Кожанов