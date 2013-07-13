Луч
мин
-
Киселев
Антон Киселев
65
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
90
-
Романович
Анатолий Романович
46
-
Романенко
Владимир Романенко
37
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
37
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Колычев
Сергей Колычев
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Штанько
Артем Штанько
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Михалев
Илья Михалев
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
78
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Деобальд
Павел Деобальд
62
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
41'
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Щадин
Артем Щадин
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Дудченко
Константин Дудченко