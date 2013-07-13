Мордовия
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Рогов
Максим Рогов
46
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
-
Иванов
Алексей Иванов
35'
57'
60'
76
-
Луценко
Евгений Луценко
61
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
27'
90
Запасные
-
Юсупов
Радик Юсупов
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Суворов
Александр Суворов
Сочи
мин
-
Мельник
Иван Мельник
65
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
70
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
51
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
39
-
Ильин
Владимир Ильин
20'
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Федоров
Максим Федоров
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Сурков
Никита Сурков
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Маркелов
Иван Маркелов