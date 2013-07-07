Сочи
мин
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Федоров
Максим Федоров
61
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Сурков
Никита Сурков
56
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
84
-
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Маркелов
Иван Маркелов
-
Матяш
Станислав Матяш
Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Шилов
Дмитрий Шилов
84
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Лепский
Максим Лепский
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
22'
75
-
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Маслов
Сергей Маслов