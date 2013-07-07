Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Деобальд
Павел Деобальд
76
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
65
-
Дудченко
Константин Дудченко
57'
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Алещенко
Богдан Алещенко
-
Ндри
Алли Ндри
-
Щадин
Артем Щадин
-
Малоян
Артур Малоян
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
68
-
Зимулька
Константин Зимулька
34'
90
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
84
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Гацко
Андрей Гацко