Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
90
-
Иванников
Николай Иванников
77
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
36'
84
-
Хазов
Антон Хазов
73
Запасные
-
Зарипов
Раиль Зарипов
-
Москвин
Артем Москвин
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Кожанов
Олег Кожанов
Луч
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
41
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
70
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Колычев
Сергей Колычев
-
Смолкин
Иван Смолкин
-
Киселев
Антон Киселев
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий