СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
68
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Радченко
Александр Радченко
46
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Караев
Давид Караев
-
Блохин
Даниил Блохин
-
Козорез
Антон Козорез
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Купчин
Антон Купчин
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
73
-
Яркин
Александр Яркин
78
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Зотов
Георгий Зотов
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
65
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Андреев
Максим Андреев
-
Тарабриков
Дмитрий Тарабриков
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Носов
Александр Носов