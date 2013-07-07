Енисей
мин
-
Рожков
Павел Рожков
60
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
65
-
Галыш
Виталий Галыш
90
-
Буш
Лауренциу Буш
46
Запасные
-
Круг
Евгений Круг
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Иванов
Егор Иванов
-
Алиев
Азер Алиев
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
76'
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
87
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
17'
32'
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Рылов
Артур Рылов
36'
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Глушков
Никита Глушков