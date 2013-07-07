Мордовия
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Будников
Максим Будников
82
-
Пазин
Андрей Пазин
67
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
50'
68
-
Луценко
Евгений Луценко
45'
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
37'
74
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Рогов
Максим Рогов
-
Суворов
Александр Суворов
Спартак-Нальчик
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
61
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
-
Медведев
Алексей Медведев
45
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Зинович
Дмитрий Зинович
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго