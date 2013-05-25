Сочи
мин
-
Есин
Владимир Есин
58
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
89
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
Урал
мин
-
Помогаев
Семен Помогаев
46
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
61
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Соловей
Артем Соловей
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов