Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Гапон
Евгений Гапон
69
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
46
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
63
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
78
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Малоян
Артур Малоян
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
Енисей
мин
-
Круг
Евгений Круг
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шалаев
Олег Шалаев
46
-
Чадов
Вячеслав Чадов
58
-
Базанов
Алексей Базанов
68
Запасные
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Масловский
Александр Масловский
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Алиев
Азер Алиев
-
Буш
Лауренциу Буш
-
Алексеев
Сергей Алексеев