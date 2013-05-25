Уфа
мин
-
Саито
Йосуке Саито
45'
77
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Киреев
Андрей Киреев
46
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
85
Запасные
-
Кобозев
Евгений Кобозев
-
Попов
Михаил Попов
-
Василенко
Александр Василенко
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Васильев
Александр Васильев
-
Голубов
Дмитрий Голубов
-
Маркосов
Михаил Маркосов
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
46
-
Суслов
Кирилл Суслов
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Зинович
Дмитрий Зинович
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
66
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
46
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
90
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
-
Дорожкин
Денис Дорожкин