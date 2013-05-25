Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Крючков
Владислав Крючков
87
-
Зимулька
Константин Зимулька
53'
90
-
Васильев
Максим Васильев
26'
90
-
Плопа
Максим Плопа
71
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
70'
75
-
Скавыш
Максим Скавыш
46
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Иванов
Дмитрий Иванов
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Волков
Максим Волков
-
Гацко
Андрей Гацко
Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
59
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90'
90
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
60
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Обухов
Владимир Обухов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
74
-
Лабукас
Тадас Лабукас
90
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Кортава
Дмитрий Кортава