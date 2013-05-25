Химки
мин
-
Дебле
Серж Дебле
90
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
72
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
46
-
Комков
Михаил Комков
69'
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
56
-
Бреев
Сергей Бреев
62
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Комисов
Виталий Комисов
-
Котов
Сергей Котов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Даниловский
Сергей Даниловский
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Песегов
Евгений Песегов
Волгарь
мин
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Жиров
Александр Жиров
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
16'
55
-
Романенко
Владимир Романенко
50'
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
18'
36
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
Запасные
-
Сафронов
Павел Сафронов
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Камболов
Руслан Камболов