Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Терентьев
Денис Терентьев
61'
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
77
-
Баженов
Никита Баженов
77'
79
-
Черевко
Александр Черевко
61
-
Касьян
Александр Касьян
90
-
Хазов
Антон Хазов
16
Запасные
-
Аксанов
Султан Аксанов
-
Вашек
Петр Вашек
-
Николов
Пламен Николов
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Сорокин
Валерий Сорокин
Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Алейник
Олег Алейник
46
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
67
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Рылов
Артур Рылов
75
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
63
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Малышев
Александр Малышев
-
Глушков
Никита Глушков
-
Коротаев
Александр Коротаев