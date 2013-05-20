Сочи
мин
-
Мамаев
Юрий Мамаев
69
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
46
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
46
-
Андреев
Максим Андреев
83
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Усанов
Максим Усанов
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Иванов
Дмитрий Иванов
-
Мязин
Андрей Мязин
Ротор
мин
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Зинин
Илья Зинин
85
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
23'
49'
60
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Фомин
Семен Фомин
80
-
Рылов
Артур Рылов
68
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
89'
90
Запасные
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Малышев
Александр Малышев
-
Алейник
Олег Алейник
-
Глушков
Никита Глушков
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Коротаев
Александр Коротаев