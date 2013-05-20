Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
60
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
53
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
89
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
42'
69
Запасные
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Яркин
Александр Яркин
-
Сикач
Степан Сикач
-
Старков
Вадим Старков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
-
Носов
Александр Носов
Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
70
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
81
-
Баженов
Никита Баженов
49'
66
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Касьян
Александр Касьян
90
-
Голышев
Павел Голышев
61
Запасные
-
Чебану
Илья Чебану
-
Терентьев
Денис Терентьев
-
Зотов
Александр Зотов
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Сорокин
Валерий Сорокин
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
-
Хазов
Антон Хазов