Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Большаков
Денис Большаков
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
66
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
46
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Лабукас
Тадас Лабукас
78
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Войнов
Денис Войнов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Химки
мин
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
79
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Комисов
Виталий Комисов
-
Котов
Сергей Котов
-
Даниловский
Сергей Даниловский
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Михалев
Илья Михалев