Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
8'
45'
77
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
88
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
-
Медведев
Алексей Медведев
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Зинович
Дмитрий Зинович
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
79
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
10
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Колинько
Александр Колинько
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Волков
Максим Волков
-
Гацко
Андрей Гацко