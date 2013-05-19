СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
78
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
56
-
Григалашвили
Шота Григалашвили
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Ходжава
Гоча Ходжава
90
-
Славнов
Роман Славнов
57
-
Никифоров
Владислав Никифоров
46
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Солосин
Алексей Солосин
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Радченко
Александр Радченко
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Михеев
Андрей Михеев
69
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Данилов
Сергей Данилов
76
-
Голубов
Дмитрий Голубов
60
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Попов
Михаил Попов
-
Василенко
Александр Василенко
-
Васильев
Александр Васильев
-
Заболотный
Антон Заболотный