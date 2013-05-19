Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
15'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
81
-
Буш
Лауренциу Буш
78
-
Чадов
Вячеслав Чадов
66
-
Базанов
Алексей Базанов
36'
90
Запасные
-
Круг
Евгений Круг
-
Масловский
Александр Масловский
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Алиев
Азер Алиев
-
Алексеев
Сергей Алексеев
Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
88
-
Пискунов
Антон Пискунов
54'
90
-
Бочаров
Никита Бочаров
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
46
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
46
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
28'
90
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Чала
Вальтер Чала
-
Гаппаров
Аюбхон Гаппаров
-
Галиакберов
Руслан Галиакберов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко