Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
72
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
61
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Помогаев
Семен Помогаев
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Астафьев
Максим Астафьев
-
Кобялко
Антон Кобялко
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
76
-
Белоусов
Сергей Белоусов
83
-
Бурченко
Максим Бурченко
69
-
Корытько
Владимир Корытько
48
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Малоян
Артур Малоян
-
Дудченко
Константин Дудченко