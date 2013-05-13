Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
64
-
Деобальд
Павел Деобальд
85
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Малоян
Артур Малоян
46
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
71
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Дудченко
Константин Дудченко
Сочи
мин
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Андреев
Максим Андреев
81
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
79
-
Семенов
Алексей Семенов
89
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Егоров
Сергей Егоров
89
Запасные
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Есин
Владимир Есин
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев