Нефтехимик
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Уридия
Мераби Уридия
19'
26'
90
-
Чала
Вальтер Чала
86
-
Галиакберов
Руслан Галиакберов
82
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Бочаров
Никита Бочаров
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
59
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Гаппаров
Аюбхон Гаппаров
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
88
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
58
-
Щаницин
Александр Щаницин
36
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
82
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
42'
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
66'
90
Запасные
-
Помогаев
Семен Помогаев
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Герк
Анатолий Герк
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Кобялко
Антон Кобялко