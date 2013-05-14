Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
52'
83
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
54
-
Волков
Максим Волков
58
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
-
Гацко
Андрей Гацко
СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
-
Григалашвили
Шота Григалашвили
79
-
Воронкин
Артем Воронкин
73'
90
-
Ходжава
Гоча Ходжава
84
-
Славнов
Роман Славнов
67
-
Никифоров
Владислав Никифоров
58
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Солосин
Алексей Солосин
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Радченко
Александр Радченко
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко