Химки
мин
-
Дебле
Серж Дебле
7'
82'
90
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
69
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
84
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
80
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
Запасные
-
Комисов
Виталий Комисов
-
Котов
Сергей Котов
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Даниловский
Сергей Даниловский
-
Хрущев
Алексей Хрущев
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Михалев
Илья Михалев
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
46
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
66
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
77
-
Коронов
Игорь Коронов
89'
90
-
Медведев
Алексей Медведев
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
58
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго