Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Зотов
Александр Зотов
46
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
46
-
Черевко
Александр Черевко
87
-
Хазов
Антон Хазов
69
Запасные
-
Вашек
Петр Вашек
-
Терентьев
Денис Терентьев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Баженов
Никита Баженов
-
Касьян
Александр Касьян
-
Голышев
Павел Голышев
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Волгарь
мин
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Жиров
Александр Жиров
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
73
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Романенко
Владимир Романенко
72
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
68
Запасные
-
Сафронов
Павел Сафронов
-
Намашко
Станислав Намашко
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Пилиев
Ника Пилиев
-
Машуков
Аслан Машуков
-
Антипенко
Александр Антипенко