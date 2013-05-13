Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
83
-
Глушков
Никита Глушков
63
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
59
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Коротаев
Александр Коротаев
65
Запасные
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Малышев
Александр Малышев
-
Алейник
Олег Алейник
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
79
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
72
-
Бутырин
Сергей Бутырин
12'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Лантратов
Илья Лантратов
-
Старков
Вадим Старков
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза